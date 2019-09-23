У московского водителя украли около 17,5 миллионов рублей из квартиры

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23 сентября 2019, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В ночь с 21 на 22 сентября из московской квартиры в районе Чертаново Южное на Варшавском шоссе вынесли около 17,5 миллионов рублей. В полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже крупной суммы.

"Неизвестный путем подбора ключей к замку входной двери проник в квартиру, совершил кражу денежных средств в сумме 17 миллионов 456 тысяч рублей ... и скрылся", - сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что сумма принадлежала владельцу квартиры - водителю 1982 года рождения.

Сотрудники полиции ведут поиск злоумышленника. Проводится выявление всех обстоятельств происшествия.