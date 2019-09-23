124 тысячи юаней лишился хабаровчанин на таможне

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23 сентября 2019, 11:16 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровчанин пытался провезти через границу 124 тысячи юаней

Таможенники изъяли у пассажира в аэропорту Хабаровска крупную сумму незадекларированной валюты. Горожанин пытался вывезти в Китай около 2,5 тысяч долларов США.

Пассажир рейса Хабаровск-Харбин превысил допустимы лимит на вывоз валюты без декларации почти в три раза.

124 из 144 тысяч юаней были изъяты сотрудниками таможни. С начала 2019 года это десятый случай попытки незаконно провезти

деньги через границу с Китаем, который пресекают российские таможенники. Теперь туриста привлекут к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере от 50% до 200% суммы, которую он пытался вывезти в Поднебесную.