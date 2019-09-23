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У жителя Москвы из квартиры похитили около 17,5 миллиона рублей

23 сентября 2019, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
У жителя Москвы из квартиры похитили около 17,5 миллионов рублей. В пресс-службе столичного главка полиции утром в понедельник, 23 сентября, сообщили, что инцидент произошел на Варшавском шоссе.
 
Установлено, что неизвестный злоумышленник путем подбора ключей к замку входной двери проник в квартиру и забрал из помещения наличные в размере 17 миллионов 456 тысяч рублей. Деньги принадлежат индивидуальному предпринимателю – водителю 1982 года рождения.
 
Как сообщает РИА "Новости", кража была осуществлена в минувшие выходные. Сотрудники правоохранительных органов ищут вора.
ЕТ

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