У жителя Москвы из квартиры похитили около 17,5 миллиона рублей

У жителя Москвы из квартиры похитили около 17,5 миллионов рублей. В пресс-службе столичного главка полиции утром в понедельник, 23 сентября, сообщили, что инцидент произошел на Варшавском шоссе.

Установлено, что неизвестный злоумышленник путем подбора ключей к замку входной двери проник в квартиру и забрал из помещения наличные в размере 17 миллионов 456 тысяч рублей. Деньги принадлежат индивидуальному предпринимателю – водителю 1982 года рождения.