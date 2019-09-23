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Пожар на НПЗ в Ленобласти ликвидировали, никто не пострадал
23 сентября 2019, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]
Представители экстренных служб сообщили, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Киришском районе Ленинградской области на Шоссе Энтузиастов ликвидирован. Известно, что площадь пожара составила 90 "квадратов".
"Пожар блока технологических печей ликвидирован на площади 90 квадратных метров ... Угрозы соседним сооружениям нет. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что пожар был ликвидирован в 08.44.
Ранее сообщалось, что на Шоссе Энтузиастов в ООО "Кинеф" произошло факельное возгорание, горит техническая установка. В ликвидации пожара были задействованы 75 человек и 23 единицы техники.