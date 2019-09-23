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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Пожар на НПЗ в Ленобласти ликвидировали, никто не пострадал

23 сентября 2019, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МЧС РФ
фото: сайт МЧС РФ

Представители экстренных служб сообщили, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Киришском районе Ленинградской области на Шоссе Энтузиастов ликвидирован. Известно, что площадь пожара составила 90 "квадратов".

В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод

В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод

"Пожар блока технологических печей ликвидирован на площади 90 квадратных метров ... Угрозы соседним сооружениям нет. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 08.44.

Ранее сообщалось, что на Шоссе Энтузиастов в ООО "Кинеф" произошло факельное возгорание, горит техническая установка. В ликвидации пожара были задействованы 75 человек и 23 единицы техники.

БА

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