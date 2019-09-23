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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Москве у безработного угнали машину за 7 млн рублей

23 сентября 2019, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

На северо-востоке Москвы у безработного жителя столицы похитили дорогостоящий автомобиль. Согласно последней информации осведомленных источников, иномарка оценивается в 7 миллионов рублей.

В полиции уточнили, что инцидент произошел на Абрамцевской улице, неподалеку от дома №11, корпус 1. В полицию с заявлением обратился владелец автомобиля, сообщает ТАСС.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Столичные полицейские устанавливают личность угонщика и выясняют, где в настоящий момент находится похищенная машина.

ЕТ

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