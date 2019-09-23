//Происшествия 13+
Туристку из США обокрали в Санкт-Петербурге
23 сентября 2019, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
23 сентября 2019, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]
Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал недавнее заявление американского генерала Джеффри Харригана о том, что Калининграду суждено стать одной из первых целей…
Эксперт Виктор Баранец прокомментировал недавнее заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что Соединенные Штаты не готовы к гибридной войне. По данному вопросу…
Общество
Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров…
Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
Что нам с этим делать? Жители России ответили на важный вопрос
Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
Озвучен худший для самопровозглашенных ДНР и ЛНР вариант дальнейшего развития ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По данному вопросу…
Брать интервью у культового режиссера Люка Бессона одновременно сложно и легко. Но интересно. В месье Бессона есть очень четкое мнение и представление…
В СМИ появилась информация от женщины, которая представилась пациенткой клиники, где якобы находится известная актриса Анастасия Заворотнюк. Источник…
Известный юморист Евгений Петросян поделился с подписчиками историей о его положении после развода с Еленой Степаненко, с которой прожил вместе более…
Это не пошлость, а реальная жизнь. Такими словами прокомментировала актриса постельную сцену в фильме, который только-только вышел на экран. Кино присвоена категория 18+.…
Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям второго Международного форума онкологии и радиологии заявил, что онкологические заболевания являются…
В Министерстве сельского хозяйства России похвалились, что отечественные сельхозпроизводители начали активно наращивать объём экспорта своей продукции. За 6…
В Санкт-Петербурге аплодисментами проводили в последний путь оперную певицу Ирину Богачеву. Прощание с артисткой, которая скончалась 19 сентября на 81-м году жизни…
Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключил возможность проведения переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Политик, однако, отметил, что для этого есть…
Происшествия
18-летний юноша, который обвиняется в убийстве своей знакомой из-за материальной наживы, рассказал подробности нападения. Инцидент произошёл 20 сентября в Саратове…
Развал Российской Федерации «неизбежен». Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы высказал историк Владимир Вятрович, бывший руководитель…
Специалисты Гидрометцентра России объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с 0:00 до 7:00 вторника, 24 сентября. Такая мера была принята…
Стюардесса Джамила Хардвик рассказала об особенностях поведения на борту самолёта и дала несколько советов пассажирам. По её словам, есть некоторые вещи, которые нужно…
В понедельник стало известно, что первый супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф попросил у нее прощения. По словам мужчины, они прожили вместе с артисткой…
Общество
Росстат определил средний возраст невесты в России. Наибольшее количество женщин выходят замуж в диапазоне от 25 до 34 лет, а еще несколько лет назад замуж под венец…
Осужденный пожизненно член банды "Тверские волки" Александр Агеев сообщил, что предшествовало убийству известного российского поэта и певца Михаила Круга, дом которого…
Президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующий документ опубликован…
Вмешательство других стран и угрозы безопасности обозначены главными темами в приветственной речи Владимира Путина участникам съезда. В Казани начался саммит разведок…
К переброске в Афганистан исламистов запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ причастны спецслужбы Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил глава пятой…
Мужчина нанес несколько ударов собственной сожительнице, в результате чего она получила тяжелые телесные повреждения. В полицию об инциденте сообщил фельдшер Центральной…
Известная российская артистка Любовь Успенская привела поклонников в восторг своим смелым образом для концерта в американском Сиэттле. Артистка выбрала для выступления…
Для туристов, отдыхающих на Байкале, установлены новые правила. Внедряется система природоохранных паспортов, создаётся реестр маршрутов с профессиональными инструкторами…
В австралийском штате Виктория вновь начали находить швейные иглы в клубнике, купленной в супермаркетах. Согласно последней информации, полиция уже проводит расследование…
В Кемерово местные жители подняли панику из-за нашествия божьих коровок на жилые дома и квартиры. По словам очевидцев, насекомые садятся на людей, залетают в квартиры…
Вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес, бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби считает, что отношения Соединённых Штатов и России подошли…
Студенту уральского вуза, которого хотели отчислить за членство в ЛГБТ-паблике в соцсети, предложили помощь в получении убежища в США. В Сети тут же схему эмиграции…
Происшествия
В городе Губкин депутат Белгородской областной думы и управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината Олег Михайлов сбил подростка. Пострадавший попал…
Президент Украины Владимир Зеленский намерен стать диктатором и провести масштабную приватизацию в стране. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад Олег Царев…
В ночь с 21 на 22 сентября из московской квартиры в районе Чертаново Южное на Варшавском шоссе вынесли около 17,5 миллионов рублей. В полицию обратился индивидуальный…
Происшествия
Электричка насмерть сбила женщину в районе перегона Калище – Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области. В транспортной полиции уточнили, что инцидент случился…
Происшествия
Утром в понедельник, 23 сентября, в Следственном комитете Российской Федерации назвали имя предполагаемого убийцы известного российского поэта, барда, исполнителя песен…
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник оценил заявление американского генерала о том, что Россия…
В пресс-службе управления Народной Милиции ЛНР сообщили, что в Донбассе произошла массовая драка между украинскими военными. В потасовке принимали участие пехотинцы…
У Вооруженных сил Украины есть «секретный план» по военному захвату самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующее утверждение содержится в материале, опубликованном…
Синоптики утром в понедельник, 23 сентября, сообщили радостную новость. По их словам, снегопады Москве пока не грозят, несмотря на то, что в ряде областей Российской…
Представители экстренных служб сообщили, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Киришском районе Ленинградской области на Шоссе Энтузиастов ликвидирован…
У жителя Москвы из квартиры похитили около 17,5 миллионов рублей. В пресс-службе столичного главка полиции утром в понедельник, 23 сентября, сообщили, что инцидент…
Стало известно сумма, в каких условиях 35-летний принц Гарри и 38-летняя герцогиня Меган жили в Италии. В минувший четверг пара прилетела в Рим на свадьбу близкой подруги…
В сеть выложили предсказание болгарской ясновидящей Ванги о конце света, который должен произойти в 2378 году. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад…
На северо-востоке Москвы у безработного жителя столицы похитили дорогостоящий автомобиль. Согласно последней информации осведомленных источников, иномарка оценивается…
Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками совместной фотографией со своей дочерью Ариадной. Девочка сегодня празднует свой 14-й…
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил решение о сокращении…
Украина является «наспех собранным лоскутным недогосударством», которому угрожает распад. Такую точку зрения на страницах интернет-СМИ озвучил Анатолий Вассерман…
В детской московской поликлинике на Большой Пироговской улице произошёл конфликт между двумя мужчинами. Отмечается, что возле гардероба медицинского учреждения…
Происшествия
Туристку, приехавшую в Санкт-Петербург из Соединенных Штатов Америки, обокрали в хостеле. Соответствующую информацию в понедельник, 23 сентября, предоставили в ГУМВД…
Врачи сообщили, что использование жевательной резинки способно сохранить здоровье зубов и поддержать в тонусе жевательные мышцы человека. Эксперты рассказали, как…
Общество
В понедельник, 23 сентября, несколько городов Свердловской области засыпало снегом. Отмечается, что температура воздуха в регионе составляет + 1 градус тепла, но,…
Спрогнозирован вероятный ответ России в случае удара сил Североатлантического альянса по Калининграду. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад…
В Минобороны сообщили, что две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76. Уточняется, что причиной инцидента…
Известная писательница Дарья Донцова вспомнила, как врачи, диагностировав у нее рак, заявили, что жить ей осталось два месяца. По словам автора детективных романов, у нее…
Бойцы украинского националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) заявили, что захватили часть Горловки, расположенной…