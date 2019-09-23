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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Туристку из США обокрали в Санкт-Петербурге

23 сентября 2019, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Туристку, приехавшую в Санкт-Петербург из Соединенных Штатов Америки, обокрали в хостеле. Соответствующую информацию в понедельник, 23 сентября, предоставили в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
 
Туристка из США, проживающая в хостеле в Столярном переулке, в минувшее воскресенье обнаружила пропажу 1800 долларов, которые находились в ее чемодане. Американка обратилась в полицию с заявлением об исчезновении наличных, передает РИА "Новости".
 
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
ЕТ

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