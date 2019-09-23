Мужчину избили в московской поликлинике на глазах у детей

//Происшествия 13+

23 сентября 2019, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В детской московской поликлинике на Большой Пироговской улице произошёл конфликт между двумя мужчинами. Отмечается, что возле гардероба медицинского учреждения неизвестный накинулся на пострадавшего без предупреждения.

Согласно источнику, 14 сентября мужчина со своими детьми и супругой пришёл на приём к врачу в детскую поликлинику. Возле гардероба к нему подошёл злоумышленник и нанёс несколько ударов в лицо и скрылся с места происшествия, передаёт РЕН ТВ.

Сотрудники полиции задержали правонарушителя в тот же день. Выяснилось, что он набросился на мужчину из-за хулиганских побуждений. Сейчас злоумышленник находится по подпиской о невыезде.