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23 сентября 2019, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Вконтакте

В Минобороны сообщили, что две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76. Уточняется, что причиной инцидента стал отказ парашютных систем.

Инцидент произошел в пятницу, 20 сентября.

"во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.

Известно, что десантирование техники проводилось без экипажа, поэтому пострадавших нет.

Проводится проверка комиссий командования ВДВ и представителями промышленности в целях выяснения всех обстоятельств происшествия.

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