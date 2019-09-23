В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод

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23 сентября 2019, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В понедельник, 23 сентября, в Киришском районе Ленинградской области на Шоссе Энтузиастов, дом 1, произошло факельное возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Известно, что на данной территории находится компания по производству дизельного топлива.

При пожаре на востоке Подмосковья погибли три человека

"На Шоссе Энтузиастов в ООО "Кинеф" горит техническая установка, происходит факельное горение из печи на площади 90 квадратных метров", - сообщил представитель экстренных служб РИА Новости.

В ведомстве добавили, что в ликвидации пожара задействованы 75 человек и 23 единицы техники.

Информация о числе погибших или пострадавших пока не уточняется.