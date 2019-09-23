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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод

23 сентября 2019, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В понедельник, 23 сентября, в Киришском районе Ленинградской области на Шоссе Энтузиастов, дом 1, произошло факельное возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Известно, что на данной территории находится компания по производству дизельного топлива.

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"На Шоссе Энтузиастов в ООО "Кинеф" горит техническая установка, происходит факельное горение из печи на площади 90 квадратных метров", - сообщил представитель экстренных служб РИА Новости.

В ведомстве добавили, что в ликвидации пожара задействованы 75 человек и 23 единицы техники.

Информация о числе погибших или пострадавших пока не уточняется.

БА

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