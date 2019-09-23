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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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При пожаре на востоке Подмосковья погибли три человека

23 сентября 2019, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
В пятиэтажке в городе Рошаль в восточной части Московской области произошел пожар. Согласно последней информации представителя экстренных служб, в результате случившегося погибли три человека.
 
Подчеркивается, что после тушения пожара в трехкомнатной квартире на четвертом этаже жилого дома, расположенного на улице Спортивная, были обнаружены тела трех погибших граждан, передает утром в понедельник, 23 сентября, РИА "Новости".
 
Точные причины распространения пламени, а также личности погибших в настоящий момент устанавливают специалисты, которые работают на месте.
ЕТ

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