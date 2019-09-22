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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Москве две женщины и ребенок пострадали от поваленного ветром дерева

22 сентября 2019, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

В российской столице в связи с разгулявшейся к концу недели непогодой три человека получили травмы. На востоке Москвы фрагмент дерева, поваленного ветром, травмировал двух женщин и ребенка.

Как сообщает 22 сентября агентство "Интерфакс", ветер, скорость которого в столичном регионе достигала сегодня 19 метров в секунду, повалил деревья. Одно из них рухнуло на людей на Ташкентской улице в ЮВАО.

К счастью, угрозы их жизням нет, однако одной из женщин медицинские работники все же предложили госпитализацию. Отметим, согласно прогнозу Гидрометцентра, порывистый ветер сохранится до вечера понедельника.

АС

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