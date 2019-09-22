В Саратове найдено тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями

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22 сентября 2019, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который подозревается в убийстве 18-летней девушки Екатерины в Ленинском районе Саратова. Злоумышленник нанёс девушке 50 ножевых ранений с целью материальной наживы.

Инцидент произошёл в пятницу, 20 сентября.

Согласно источнику, окровавленное тело девушки нашли поздно ночью на первом этаже одного из подъездов дома № 20 на Вишневой улице, сообщает ИА "Регион 64".

Через некоторое время по горячим следам полиция задержала 18-летнего мужчину. В ведомстве уточнили, что ранее юноша не имел проблем с законом.

По факту происшествия проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств.