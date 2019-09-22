Жених умер во время предложения руки и сердца

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22 сентября 2019, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Житель США Стивен Вебер решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной Кенеши Антуан необычным способом. Однако важный день закончился для пары трагическим событием.

Возлюбленные жили в деревянном домике, одна из комнат которого находилась под водой. Молодой человек хотел удивить девушку и подплыть снаружи к окну помещения, где находилась Кенеша. Стивен держал в руках помолвочное кольцо и лист бумаги с предложением, передаёт Sky News.

Девушка снимала происходящее на видео, но позже выложила ролик с подписью: "Лучший день нашей жизни обернулся ужаснейшим, жесточайшим поворотом судьбы, который только можно представить". По словам Кенеши, мужчина так и не всплыл, чтобы услышать ответ.