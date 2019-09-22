В Люберцах загорелось офисное здание

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22 сентября 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В воскресенье, 22 сентября, в подмосковном городе Люберцы на улице Электрификации загорелось офисное здание. Известно, что над зданием поднялся густой чёрный дым.

"Произошло очаговое загорание в нежилом нерабочем здании, площадь задымления составила 300 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе МЧС РИА Новости.

В ведомстве добавили, что погибших и пострадавших в результате сильного пожара нет. Сотрудникам экстренных служб почти удалось потушить огонь.

Видео с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как издалека виднеется большой клуб дыма.

По факту происшествия проводится проверка, выясняется причина возгорания.