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В Люберцах загорелось офисное здание
22 сентября 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 22 сентября, в подмосковном городе Люберцы на улице Электрификации загорелось офисное здание. Известно, что над зданием поднялся густой чёрный дым.
"Произошло очаговое загорание в нежилом нерабочем здании, площадь задымления составила 300 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе МЧС РИА Новости.
В ведомстве добавили, что погибших и пострадавших в результате сильного пожара нет. Сотрудникам экстренных служб почти удалось потушить огонь.
Видео с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как издалека виднеется большой клуб дыма.
По факту происшествия проводится проверка, выясняется причина возгорания.