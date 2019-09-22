Агрессивного пьяного водителя приковали к ограде после ДТП в Хабаровске

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22 сентября 2019, 12:36 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске пьяный водитель устроил ДТП, а после пытался сбежать с места аварии.

25-летний хабарвочанин двигался вечером по дороге с односторонним движением против направления потока автомобилей. Пытаясь повернуть налево, он не пропустил движущийся навстречу автомобиль. В машине, с которой столкнулся авто нарушителя, находились две женщины и ребенок.

Горожанка, сидевшая за рулем пострадавшего транспортного средства, рассказала, что по виновнику сразу можно было разглядеть наличие алкогольного опьянения. Он тут же попытался сбежать с места ДТП, а чтобы удержать его, очевидцам пришлось отобрать у него ключи от машины. Когда прибыла полиция, дебошир отказался предъявлять документы.

Не имея возможности попасть в авто, виновник ДТП предпринимал попытки сбежать пешком, несколько раз при этом обмочившись. Сотрудники правопорядка были вынуждены приковать его наручниками к ограде. Нарушитель просил прохожих освободить его.

Оказалось, что пьяный лихач уже был лишен водительских прав.