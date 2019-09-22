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В Новой Москве бездомный украл с шеи избитой девушки крест

22 сентября 2019, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ
фото: сайт МВД РФ

Минувшей ночью в Новой Москве в поселении Сосенское произошло нападение на 20-летнюю девушку. Неизвестный подошёл к ожидающей на остановке девушке автобус и нанёс несколько ударов в лицо.

Согласно источнику, подозревается 43-летний неработающий мужчина без определённого места жительства, который был задержан через два часа на месте происшествия, передаёт РЕН ТВ.

В полиции уточнили, что злоумышленник сорвал у потерпевшей с шеи крестик, нанеся тем самым материальный ущерб в размере 5 тысяч руб. Врачи зафиксировали у девушки перелом носа. Она обратилась с травмой в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка.

БА

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