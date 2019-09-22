//Происшествия 13+

22 сентября 2019, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Примгидромет сообщил о траектории тайфуна "Тапа", который надвигается на Приморский край. Синоптики уточнили, что он пройдет по более благоприятной для региона траектории.

Известно, что в воскресенье утром тайфун находился на востоке Восточно-Китайского моря. Сейчас "Тапа" смещается на север, что "приведёт" проливные дожди и штормовой ветер на Корейский полуостров и Японию.

К концу дня тайфун окажется в Японском море и начнёт смещаться на восток - острова Хоккайдо и север Хонсю, а позже двинется в сторону Курильских островов.

"Над Японским морем тайфун будет смещаться по наиболее благоприятной для Приморья траектории, его влияние на погоду в крае будет минимальным. Небольшие и умеренные дожди могут пройти только на юго-востоке края, на остальной территории Приморья обойдется без осадков", - передаёт РИА Новости.

Отмечается, что на побережье южных районов усилится ветер порывами до 13 - 18 м/с.