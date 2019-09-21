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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Турции перевернулся автобус с туристами из РФ

21 сентября 2019, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]

Depo Photos/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com
Depo Photos/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Пятнадцать российских туристов пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщили журналистам в генконсульстве России.

Инцидент произошел по пути из отеля в аэропорт. В автобусе находились 22 российских туриста, семь из которых сразу продолжили путь в аэропорт после аварии. ТАСС сообщает, что тяжелораненых, к счастью, нет.

"Автобус с иностранными туристами перевернулся в провинции Анталья близ поселка Аксу. Пострадали 16 человек, большинство из них - россияне. Они были доставлены в ближайшие больницы", - говорится в сообщении.

На данный момент восемь человек находятся под наблюдением местных врачей, однако медики ожидают, что завтра их также выпишут из больницы, поскольку полученные травмы не угрожают их жизни и здоровью.

АС

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