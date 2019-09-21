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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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На серой ветке московского метро упал на рельсы пассажир

21 сентября 2019, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена в субботу было приостановлено в связи с падением на рельсы пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе московского метро.

На участке между станциями "Нагорная" и "Пражская" в направлении от центра пассажир упал на пути. Движение поездов остановили от станции метро "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского". мужчину спасти не удалось.

В настоящий момент движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено, оно осуществляется штатно в соответствии с графиком. Об этом говорится в сообщении на странице столичной подземки в Twitter.

АС

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