Минздрав сообщил о состоянии обожженных горящим маслом российских детей в Турции

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21 сентября 2019, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова рассказала о состоянии двух детей, которых облили кипящим маслом во время кулинарного фаер-шоу в отеле в Турции. Отмечается, что два мальчика 3,5 и 10 лет находятся в больнице.

В Турции двух российских детей облили горящим маслом за ужином

"Со слов мамы, дети перенесли перелет нормально ... Здесь [в больнице] мы можем оказать им любую квалифицированную помощь. Их подняли в перевязочную на осмотр, после того, как будет определена степень повреждений, врачи составят план дальнейшего лечения", - передаёт её слова РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что во время праздничного ужина в честь завершения тура повар случайно облил посетителей горящим маслом. По словам представителя отеля, с емкости во время шоу сорвалась крышка и из нее вылилась жидкость, она пролетела почти три метра по инерции. Пострадали восемь человек.