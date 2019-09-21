Автомобиль протаранил толпу протестующих в Одессе

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21 сентября 2019, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото:Jaap Arriens/NurPhoto/ globallookpress.com

В Одессе на улице Академика Королева легковой автомобиль въехал в толпу протестующих горожан, которые заблокировали движение транспорта. Отмечается, что люди ходили туда-сюда по пешеходному переходу, тем самым, не давая проехать машинам.

В правоохранительных органах сообщили, что женщина на иномарке Nissan подъехала к месту акции. Сначала она притормозила, а потом резко двинулась с места и въехала в толпу. Под колёса попали полицейский и один участник протеста, сообщает РЕН ТВ.

Известно, что пострадавшие госпитализированы с травмами ног.

Уточняется, что люди выступали против строительства высотки на территории местного детсада.