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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В подмосковном Щелкове эвакуировали магазин

21 сентября 2019, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В субботу, 21 сентября, стало известно, что в городе Щелкове, расположенном в Московской области, был эвакуирован магазин. Данную информацию предоставил осведомленный источник в экстренных службах.

Согласно последним сообщениям, магазин Castorama был эвакуирован из-за подозрительного предмета. Как уточняет сегодня днем ТАСС, посетителей и сотрудников оперативно вывели на улицу, поскольку в помещении обнаружили странную коробку.

На место случившегося уже выехали пиротехники. В ближайшее время специалисты осмотрят найденный объект и выяснят, представляет ли он какую-либо угрозу.

ЕТ

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