Гражданку Финляндии арестовали за контрабанду волков из России

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21 сентября 2019, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении гражданки Финляндии, которая незаконно перевозила волков из России и скрещивала их с местными собаками.

Согласно источнику, женщина выращивала волкособов у себя на ферме, что запрещено законом Финляндии.Дело возбуждено по трём статьям: нарушение закона об охране животных, контрабанда и нарушение закона об охране природы. Известно, что преступления совершались в период с июля 2016-го по январь 2019 года. В деле фигурируют восемь человек, передаёт РИА Новости.

Во время обысков полиция обнаружила двух волков, которые были заперты без воды и еды. Отмечается, что женщина доставляла волков на ферму в Лоппи, а затем отвозила в города Карккила и Ориматтила. Владелицу фермы арестовали по решению суда.