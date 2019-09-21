Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Петербурге за применение насилия к полицейскому был задержан иностранец

21 сентября 2019, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти был задержан уроженец Таджикистана. Данную информацию предоставили в главном следственном управлении СК РФ.

В отношении 31-летнего иностранца было возбуждено уголовное дело. Он задержан. Установлено, что 20 сентября подозреваемый нарушил правила дорожного движения и припарковал свой автомобиль в зоне действия запрещающего знака у одного из домов на 2-й Советской улице.

К мужчине подошел полицейский, который потребовал предъявить водительское удостоверение, а также документы на машину. Уроженец Таджикистана в грубой форме ответил представителю власти, а затем сел за руль автомобиля и проехал по ногам полицейского, сообщает ТАСС.

ЕТ

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан