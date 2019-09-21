В Петербурге за применение насилия к полицейскому был задержан иностранец

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21 сентября 2019, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти был задержан уроженец Таджикистана. Данную информацию предоставили в главном следственном управлении СК РФ.

В отношении 31-летнего иностранца было возбуждено уголовное дело. Он задержан. Установлено, что 20 сентября подозреваемый нарушил правила дорожного движения и припарковал свой автомобиль в зоне действия запрещающего знака у одного из домов на 2-й Советской улице.

К мужчине подошел полицейский, который потребовал предъявить водительское удостоверение, а также документы на машину. Уроженец Таджикистана в грубой форме ответил представителю власти, а затем сел за руль автомобиля и проехал по ногам полицейского, сообщает ТАСС.