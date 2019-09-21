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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Во время вечеринки в екатеринбургском клубе вспыхнул пожар

21 сентября 2019, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Пожар вспыхнул в одном из клубов Екатеринбурга во время веселой вечеринки. Согласно информации, предоставленной очевидцами, посетители заведения почувствовали резкий запах жженной проводки.
 
В течение десяти минут руководство клуба ничего не объясняло, а затем граждане начали покидать помещение, хотя по громкой связи никто не просил этого сделать.
 
Как сообщает в субботу, 21 сентября, портал Е1.ru, сотрудники заведения смогли оперативно потушить возгорание без привлечения пожарных. Руководство клуба к настоящему моменту не предоставило никакой информации о случившемся.
ЕТ

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