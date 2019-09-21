Во время вечеринки в екатеринбургском клубе вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в одном из клубов Екатеринбурга во время веселой вечеринки. Согласно информации, предоставленной очевидцами, посетители заведения почувствовали резкий запах жженной проводки.

В течение десяти минут руководство клуба ничего не объясняло, а затем граждане начали покидать помещение, хотя по громкой связи никто не просил этого сделать.