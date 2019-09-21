Мальчик нашёл тело убитой матери под мостом

//Происшествия 13+

21 сентября 2019, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ

В городе Рыбинске Ярославской области обнаружено тело многодетной матери под мостом через реку Черемуха. Известно, что убитую неделю назад 35-летнюю женщину нашёл её несовершеннолетний сын.

Согласно источнику, мать троих детей отравилась с сестрой провести выходной вечер в баре возле пивзавода. Отмечается, что через некоторое время молодая женщина покинула увеселительное заведение одна и пропала, пишет портал "76.ru".

Утром близкие погибшей бросились на её поиски. Позже сын нашёл изуродованное тело матери, накрытое курткой. Сейчас с ним работают психологи.

"Она была замечательной мамой и прекрасной женой! Детей никто не бросил, у них есть отец и самая замечательная в мире бабушка", - рассказала её родственница.

По факту происшествия ведётся расследование. Преступника ищет полиция.