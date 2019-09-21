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Главу сгоревшего детского лагеря «Холдоми» оставили под арестом
21 сентября 2019, 12:05 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Решением Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре директор лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов останется под стражей еще на один месяц. Его обвиняют по делу о гибели детей на пожаре в палаточном лагере.
Кроме Кузнецова, до 22 сентября был арестован директор ООО «»Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков, владелец «Холдоми», и начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев.
- Суд принял решение продлить на месяц срок ареста Максиму Кузнецову, - сообщил адвокат арестованного Алексей Коробков.
Напомним, что 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» произошел пожар, унесший жизнь четырех детей.