Главу сгоревшего детского лагеря «Холдоми» оставили под арестом

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21 сентября 2019, 12:05 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Решением Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре директор лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов останется под стражей еще на один месяц. Его обвиняют по делу о гибели детей на пожаре в палаточном лагере.

Кроме Кузнецова, до 22 сентября был арестован директор ООО «»Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков, владелец «Холдоми», и начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев.

- Суд принял решение продлить на месяц срок ареста Максиму Кузнецову, - сообщил адвокат арестованного Алексей Коробков.

Напомним, что 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» произошел пожар, унесший жизнь четырех детей.