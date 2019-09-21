В Хабаровске химзавод травил сотрудников

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21 сентября 2019, 12:05 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Судебные приставы Хабаровска закрыли несколько помещений завода по производству химических веществ. Причиной стало нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В некоторых помещениях предприятия были организованы склады сухого порошка алюминия хлоргидрата. Вещество не имело соответствующего свидетельства. Кроме того, там же производился водный раствор полиоксихлорид алюминия и хранились иные химвещества. В связи с этим влажную уборку помещений производить было невозможно. Эти нарушения оказывали неблагоприятное воздействие на сотрудников завода.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и обратились в суд с иском. Глава предприятия был признан виновным в совершении административного правонарушения, ему было предписано приостановить деятельность производства сроком на 30 дней.