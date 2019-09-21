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Пропавший в Азовском море катер нашли
21 сентября 2019, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]
Катер, который ранее пропал в Азовском море, нашли. Соответствующую информацию утром в субботу, 21 сентября, предоставили сотрудники пресс-службы Росморречфлота, которые отметили, что никто не пострадал.
Отмечается, что трое рабочих, которые находились на борту катера, живы и здоровы. Источник отметил, что плавсредство с техниками судоремонтного предприятия унесло в море после поломки. Как уточняет ТАСС, согласно предварительной информации, неполадки были в моторе.
Напомним, накануне в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что катер пропал в Приморск-Ахтарском районе.