Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Соответствующую информацию в субботу, 21 сентября, предоставили сотрудники столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Волгоградском проспекте. На дороге столкнулись пять автомобилей. Пострадавших и жертв в результате случившегося нет. Как уточняет сегодня утром ТАСС, в настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Движение в районе аварии было затруднено, однако к настоящему моменту его почти удалось восстановить.