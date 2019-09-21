Во Владивостоке выгорели дотла четыре из пяти этажей торгового центра

Сегодня утром стало известно, что во Владивостоке в ходе мощного пожара дотла выгорели четыре из пяти этажей торгового центра "Максим". Об этом сообщил источник в силовых структурах города.

Возгорание в одном из крупнейших ТЦ Владивостока началось в 6 утра по местному времени (23.00 пятницы по Москве) и охватило 1 тысячу квадратных метров. К настоящему моменту пламя уже локализовано. В результате случившегося никто не пострадал. По словам спасателей, пожар вспыхнул в кафе на четвертом этаже.