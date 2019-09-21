Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Во Владивостоке выгорели дотла четыре из пяти этажей торгового центра

21 сентября 2019, 07:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Сегодня утром стало известно, что во Владивостоке в ходе мощного пожара дотла выгорели четыре из пяти этажей торгового центра "Максим". Об этом сообщил источник в силовых структурах города. 
 
Возгорание в одном из крупнейших ТЦ Владивостока началось в 6 утра по местному времени (23.00 пятницы по Москве) и охватило 1 тысячу квадратных метров. К настоящему моменту пламя уже локализовано. В результате случившегося никто не пострадал. По словам спасателей, пожар вспыхнул в кафе на четвертом этаже.
 
В свою очередь представитель администрации региона сообщил РИА "Новости", что пламя возникло в кафе на пятом этаже, предположительно от взрыва баллона. Точные причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
ЕТ

//картина дня

В мире

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

Вооруженные силы Украины намерены обострить ситуацию в Донбассе в преддверии встречи президента страны Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…