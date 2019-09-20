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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Дагестане заключенные одной из колоний устроили бунт

20 сентября 2019, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

В колонии общего режима №7 в Кумторкалинском районе Дагестана осужденные подняли бунт. Колония находится в поселке Тюбе. О бунте журналистам рассказали в пресс-службе ФСИН по республике.

По ее данным, зачинщиками протестов были несколько заключенных, "поддерживающих криминальную субкультуру", они пытались вовлечь других осужденных в неповиновение администрации колонии и нарушение режима.

На место происшествия оперативно выехали руководство республиканского управления ФСИН, а также махачкалинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Курбан Курбанов.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСИН по республике. По данным издания, обстановку в колонии удалось урегулировать без применения физической силы и специальных средств.

АС

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