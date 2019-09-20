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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Скончался один из браконьеров, задержанных в Японском море

20 сентября 2019, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

Один из северокорейских браконьеров, напавших накануне на российских пограничников в Японском море, скончался. Об этом сообщили журналистам в Федеральной службе безопасности России. 

Видео ФСБ: пограничники задержали более 160 браконьеров из КНДР

Видео ФСБ: пограничники задержали более 160 браконьеров из КНДР

По словам начальника дознания Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю Владимира Краснова, шестеро граждан Северной Кореи получили ранения в результате оказанного пограничникам сопротивления.

Один из них от полученных травм, к сожалению, впоследствии скончался. Причиной столь яростного и "ожесточенного" сопротивления браконьеров российским пограничникам явился страх перед законами КНДР.

По законам РФ им грозила конфискация судна, а в Северной Корее это - собственность государства. Поэтому гражданам КНДР по прибытии пришлось бы нести ответственность перед властями за утрату данного имущества.

АС

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