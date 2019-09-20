В центре Москве у бизнесмена из кармана брюк украли миллион рублей

В центре Москвы неизвестные злоумышленники украли у бизнесмена из карманов брюк миллион рублей. Соответствующую информацию в пятницу, 20 сентября, предоставили сотрудники городского главка МВД.

Происшествие случилось на парковке на Краснопрудной улице. Отмечается, что преступники тайно вытащили крупную сумму из карманов предпринимателя, а затем скрылись.