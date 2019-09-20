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В центре Москве у бизнесмена из кармана брюк украли миллион рублей

20 сентября 2019, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
В центре Москвы неизвестные злоумышленники украли у бизнесмена из карманов брюк миллион рублей. Соответствующую информацию в пятницу, 20 сентября, предоставили сотрудники городского главка МВД. 
 
Происшествие случилось на парковке на Краснопрудной улице. Отмечается, что преступники тайно вытащили крупную сумму из карманов предпринимателя, а затем скрылись.
 
Как сообщает сегодня Агентство городских новостей "Москва", потерпевшим является мужчина 1978 года рождения, который сам впоследствии обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Злоумышленников ищет полиция.
ЕТ

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