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Семь человек пострадали в ДТП с машиной "скорой помощи" в Ростове-на-Дону

20 сентября 2019, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Ростове-на-Дону семь человек пострадали при столкновении машины "скорой помощи" с легковым автомобилем. Об этом утром в пятницу, 20 сентября, сообщил представитель управления ГО и ЧС города.
 
ДТП случилось на улице Казахской около 7.00 по московскому времени. Установлено, что в карете "скорой помощи" находились три человека, а в легковушке – четыре человека. В ходе аварии машина медиков врезалась в столб, вследствие чего провода под напряжением упали на автомобиль. Освобождение людей было затруднено.
 
Спасатели, однако, смогли извлечь всех пострадавших. Как сообщает РИА "Новости", семь человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
ЕТ

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