В Ростове-на-Дону семь человек пострадали при столкновении машины "скорой помощи" с легковым автомобилем. Об этом утром в пятницу, 20 сентября, сообщил представитель управления ГО и ЧС города.

ДТП случилось на улице Казахской около 7.00 по московскому времени. Установлено, что в карете "скорой помощи" находились три человека, а в легковушке – четыре человека. В ходе аварии машина медиков врезалась в столб, вследствие чего провода под напряжением упали на автомобиль. Освобождение людей было затруднено.