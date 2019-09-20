Посылку с золотым ломом на 1,4 млн рублей похитили в Москве

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20 сентября 2019, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Москве похитили посылку с золотым ломом на 1,4 миллиона рублей. Согласно последней информации осведомленных источников, кража была совершена из офиса компании на северо-востоке столицы.

Установлено, что в четверг 19 сентября в офисе транспортной компании, который находится на улице Касаткина, произошло похищение посылки с золотым ломом массой около 1 кг, сообщает сегодня утром Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.



По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Злоумышленника в настоящий момент ищет полиция.