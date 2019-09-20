Целое село в Хабаровском крае затопило за сутки

//Происшествия 13+

20 сентября 2019, 10:11 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В поселке Маго Николаевского района Хабаровского края Амур разбушевался под завершение паводка. 41 домовладение затоплено в результате выхода реки из берегов.

И снова поставлен паводковый рекорд региона – 254-сантиметровый уровень воды, зафиксированный сегодня в Маго, превышает показатель печально известного 2013 года. Специалисты отмечают, что вода будет подниматься в ближайшие сутки и может подняться до 350 см.

Тем временем, в районе остаются подтопленными также села Красное, Тнейвах и Чныррах. На территории этих населенных пунктов в воде стоят 76 домов. Но ожидается, что вскоре новая волна паводка подтопит и другие дома. По подсчетам районной администрации, на ликвидацию последствий паводка потребуется не менее 22 миллионов рублей.

К стихии в Николаевском районе подготовились заранее. После наводнения 13-го года здесь остались три дамбы. Их местные жители нарастили до ожидаемых отметок. Помимо этого, в рабочее состояние приведены насосы для откачки воды и другая техника.

Сейчас паводок проходит Ульчский район. Здесь под водой стоят 18 поселков. 20 участков автодорог пострадало, а вместе с ними и 70 приусадебных участков.