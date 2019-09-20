В Турции двух российских детей облили горящим маслом за ужином

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20 сентября 2019, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Турции два ребенка из Екатеринбурга получили серьезные ожоги от горящего масла. Детей случайно облил повар во время праздничного ужина в честь завершения тура.

Отец детей рассказал, что они отдыхали в поселке Кестель. «Пострадали восемь человек, реально люди горели. В их числе — два моих сына: им 3,5 года и 10 лет. Один обгорел на 27%, у него ожоги второй и третьей степени», - сказал мужчина.

Он подчеркнул, что первую помощь пострадавшим оказали туристы из Нидерландов и Германии, тогда как россияне «стояли в стороне и снимали происходящее».

Также мужчина отметил, что не имеет претензий к руководству отеля, поскольку те признали за собой вину и оплатили лечение и обратный перелет, передаёт РИА Новости.