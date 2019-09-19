В Питере семья из четырех человек попала в больницу после отравления угарным газом

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19 сентября 2019, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Колонка пропускала газ в одной из петербургских квартир. Из-за этого отравилась семья из четырех человек.

Как пишет сайт Политэксперт, инцидент произошел ночью 18 сентября. В больницу поступила семья из четырех человек, среди которых было двое детей. Медики диагностировали у пациентов отравление угарным газом.

Больше всех пострадала 16-летняя девочка, ее состояние врачи оценили как тяжелое. По предварительным данным, в газифицированном доме на Среднегаванском проспекте Васильевского острова колонка начала пропускать газ в ночное время суток, когда все спали.





