Из-за взрыва в Афганистане погибло 7 человек

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19 сентября 2019, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: twitter.com - twitter.com/ShabirFareedzai

От взрыва в городе Калат провинции Забуль на юге Афганистана погибло семь человек.

Как сообщает сайт Политэксперт, в результате взрыва пострадали еще 85 человек. Все они получили ранения разной степени тяжести. По данным СМИ, ответственность за случившееся на себя взяла террористическая группировка «Талибан»1.

Также боевики признали свою причастность к взрывам в Кабуле и провинции Парван. Таким образом террористическая группировка пытается сорвать выборы президента в стране, запланированные на конец сентября.



1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации...



