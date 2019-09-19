Во Франции потерпел крушение самолет ВВС Бельгии

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19 сентября 2019, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Истребитель F-16 военно-воздушных сил Бельгии разбился во французской коммуне Лорьян в департаменте Морбиан. Об этом сообщается на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.

"Пилоты катапультировались", - указывается в сообщении. Газета Ouest-France отмечает, что один из двух пилотов застрял на линии электропередачи, предположительно, он получил травмы. По предварительным данным, самолет участвовал в учениях.

Представитель региональной префектуры рассказал, что ближайший район был эвакуирован. По словам правоохранителей, среди жителей этого района никто не пострадал. Сейчас порядка 100 полицейских окружили место крушения и расследуют произошедшее.

Le telegramme отмечает, что при падении самолет задел крылом крышу дома одного из местных жителей, в результате возникшего пожара сгорел сарай. Власти департамента Морбиан также сообщили, что на борту истребителя, к счастью, не было оружия.