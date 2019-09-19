Фото полицейского, стрелявшего в своих коллег в московском метро

//Происшествия 13+

19 сентября 2019, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Вконтакте

В Сети обнаружено фото сотрудника ППС, который оказал сопротивление сотрудникам ОСБ во время задержания на станции метро "Рязанский проспект". Мужчина выстрелил несколько раз в своих коллег на эскалаторе и платформе.

В московском метро при перестрелке погиб полицейский

Согласно источнику, сотрудник полиции хотел получить деньги от гражданина, который не имел документов. По неподтвержденной информации, взятка составляла 1 тыс. руб.

Подозреваемым в убийстве коллеги является старший прапорщик Алексей Смирнов. Он сотрудник службы безопасности Московского метрополитена.

Максим Веялко получил тяжелое ранение и погиб на месте. Его напарник Алексей Лимонов находится в тяжелом состоянии.

Фото злоумышленника опубликован телеканал РЕН ТВ.