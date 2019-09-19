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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Пациент провел более двух суток в подвале красноярской больницы

19 сентября 2019, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Представитель добровольческой поисково-спасательной группы "Сибирь" Анна Логиновская сообщили, что в больнице Железногорска Красноярского края пациент провёл более двух суток в подвальном помещении. Отмечается, что днём он ушёл из палаты и пропал.

"В девять утра 16 числа он ушел из больничной палаты. Некоторое время он перемещался по территории больничного городка, потом оказался в больничном подвале. Мы не владеем информацией, каким образом он оказался в подвале", - рассказала Логиновская РИА Новости.

Она уточнила, что пациента вместе с родственниками и полицией нашли в среду в 15.00 в подвале.
В полиции подтвердили получение сообщения о пропаже.

БА

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