В Кузбассе нашли живыми пропавших в тайге подростка и его родственника

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19 сентября 2019, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Следственный комитет сообщил, что в Кузбассе найдены подросток и его взрослый родственник , пропавшие 12 сентября, в тайге. Отмечается, что молодые люди ушли в лес возле горы Лысуха и не вернулись.

"В настоящее время мужчина и мальчик найдены. В поисковых мероприятиях принимали участие порядка 50 человек... По данному факту следственными органами проводится проверка", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что после того, как они будут доставлены в город, их осмотрят на предмет необходимости оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что 14-летний и 26-летний жители Таштагольского района ушли в лес возле горы Лысуха и пропали. Известно, что молодые люди отправились на заготовку ореха.