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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Красноярском крае воспитательница избила мальчика

19 сентября 2019, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Красноярском крае родители четырехлетнего ребенка пожаловались в прокуратуру на воспитательницу своего сына. Работница детского сада избила мальчика, на теле ребёнка остались кровоподтёки.

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребёнка целовать землю

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребёнка целовать землю

Сообщается, что инцидент произошёл в марте этого года. Воспитательница одного из детских садов в селе Нижний Суэтук ударила четырёхлетнего мальчика. Дома родители заметили кровоподтеки и обратились в прокуратуру, передаёт РенТВ.

В Ермаковском районном суде приняли решение взыскать с детского сада сумму в размере 25 тысяч рублей как компенсацию за причинённый ребёнку вред.

АБ

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