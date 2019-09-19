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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В ЛНР в результате теракта произошёл подрыв моста

19 сентября 2019, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД ЛНР
фото: сайт МВД ЛНР

В четверг, 19 сентября, министр внутренних дел Луганской народной республики Игорь Корнет сообщили, что в результате террористического акта были повреждены три несущие опоры моста. Отмечается, что подорван путепровод, отвечающий за перевозку хлебной продукции, пишет КП.

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"Террористический акт был проведен на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная - путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции", - пояснил глава министерства.

Корнет добавил, что были подорваны три опоры моста. По его словам, бетонная конструкция была частично разрушена, но "арматура выдержала взрыв".

БА

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