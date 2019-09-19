Опытного телефонного террориста вычислили хабаровские силовики

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19 сентября 2019, 12:11 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Многомесячному телефонному террору для хабаровских ТЦ «Самбери» пришел конец. Телефонного террориста вычислили.

Более трех сотен эпизодов «минирования» по телефону совершил злоумышленник из Йошкар-Олы. Его жертвами становились крупные торговые сети. У их руководства телефонный террорист требовал несколько миллионов рублей за прекращения атак. Сейчас его уже отправили в Хабаровск.

Обнаружить преступника оказалось непросто. Он пользовался различными анонимайзерами, совершая звонки, а также использовал одноразовые электронные адреса, рассылая письма. Но сотрудники ФСБ смогли установить его личность. Преступником оказался шесть раз судимый 37-летний Евгений Марасанов. В «послужном списке» Марасанова угон, дезертирство, кражи, мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровья, нетрезвое вождение.