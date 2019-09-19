Паводок нанес Хабаровскому краю миллиардный ущерб

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19 сентября 2019, 11:01 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае подсчитали предварительный ущерб от паводка. Сумма составила 990 миллионов рублей.

Размытые дороги, разрушенные мосты, уничтоженные сельхозугодья, подтопленные жилые дома – все это последствия паводка на Амуре. Населению и инфраструктуре региона нанесен огромный ущерб. При этом, подсчеты все еще предварительные – паводок продолжает угрожать жителям Комсомольска-на-Амуре, где вода все еще держится на опасной отметке.

Несмотря на то, что вода в городе Юности постепенно снижается, подтопленными остаются 440 жилых домов, а в пунктах временного размещения о сих пор вынуждены проживать пострадавшие. Чтобы справиться с последствиями стихии, власти региона обратились к федеральному правительству.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил Москву помочь краю финансово. Ранее краевой казне уже были выделены 252 миллиона рублей. Эти деньги пошли на выплаты компенсаций пострадавшим.