Паводок нанес Хабаровскому краю миллиардный ущерб

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
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19 сентября 2019, 11:01 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В Хабаровском крае подсчитали предварительный ущерб от паводка. Сумма составила 990 миллионов рублей.
Размытые дороги, разрушенные мосты, уничтоженные сельхозугодья, подтопленные жилые дома – все это последствия паводка на Амуре. Населению и инфраструктуре региона нанесен огромный ущерб. При этом, подсчеты все еще предварительные – паводок продолжает угрожать жителям Комсомольска-на-Амуре, где вода все еще держится на опасной отметке.
Несмотря на то, что вода в городе Юности постепенно снижается, подтопленными остаются 440 жилых домов, а в пунктах временного размещения о сих пор вынуждены проживать пострадавшие. Чтобы справиться с последствиями стихии, власти региона обратились к федеральному правительству.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил Москву помочь краю финансово. Ранее краевой казне уже были выделены 252 миллиона рублей. Эти деньги пошли на выплаты компенсаций пострадавшим.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области