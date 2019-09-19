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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В московском метро при перестрелке погиб полицейский

19 сентября 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Москве на одной из станций метро при перестрелке погиб один полицейский, второй получил серьёзные травмы. Инцидент произошёл вечером в среду, 18 сентября, при задержании недобросовестного сотрудника ППС.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ему может грозить пожизненное заключение.

Согласно источнику, в среду на станции метро "Рязанский проспект" Сотрудники ОСБ попытались задержать сотрудника полиции метрополитена, который подозревался в получении денег от гражданина, не имеющего документов, сообщили  пресс-службе МВД.

Однако мужчина оказал сопротивление и выстрелил из табельного оружия на эскалаторе и платформе, один полицейский скончался на месте, второй получил ранения в грудную клетку, плечо, бедро и кисть руки.

По неподтвержденной информации, взятка составила 1 тыс. руб. 

БА

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