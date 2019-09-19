Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Омской области трех подростков подозревают в надругательстве над сверстницей

19 сентября 2019, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении трёх подростков, которые подозреваются в надругательстве над 14-летней девочкой. Отмечается, что инцидент произошёл во вторник, 17 сентября.

"17 сентября около 21.00 (18.00 мск) школьница возвращалась домой, когда на нее напали и затащили в безлюдное место трое мальчиков – учащихся одной школы, 13, 14 и 15 лет", - говорится в сообщении СК РФ.

В ведомстве уточнили, что в отношении 14-летнего и 15-летнего мальчика избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 13-летнего подростка могут поместить в спецпомещение для несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ведётся тщательная проверка.

БА

//картина дня

В мире

Прогноз о будущем присоединении ДНР и ЛНР к России огласил украинский эксперт

Прогноз о будущем присоединении ДНР и ЛНР к России огласил украинский эксперт

Самопровозглашенные республики Донбасса в будущем станут частью Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Андрей Ваджра, украинский журналист и писатель.

Соединенные Штаты на данный момент не готовы к новой, гибридной форме войны. С соответствующим заявлением на конференции ВВС США выступил некоторое время назад Марк Эспер, американский министр обороны.

Соединенные Штаты на данный момент не готовы к новой, гибридной форме войны. С соответствующим заявлением на конференции…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан