В Омской области трех подростков подозревают в надругательстве над сверстницей

//Происшествия 13+

19 сентября 2019, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении трёх подростков, которые подозреваются в надругательстве над 14-летней девочкой. Отмечается, что инцидент произошёл во вторник, 17 сентября.

"17 сентября около 21.00 (18.00 мск) школьница возвращалась домой, когда на нее напали и затащили в безлюдное место трое мальчиков – учащихся одной школы, 13, 14 и 15 лет", - говорится в сообщении СК РФ.

В ведомстве уточнили, что в отношении 14-летнего и 15-летнего мальчика избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 13-летнего подростка могут поместить в спецпомещение для несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ведётся тщательная проверка.